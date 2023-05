Presidente da comissão de vencimentos da TAP apresenta demissão

Tiago Aires Mateus, apresentou o pedido de demissão ao Ministério das Infraestruturas do cargo de presidente da comissão de vencimentos a TAP.

Em comunicado, referem que "por deliberação do Con(...)

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) apoia Tiago Aires Mateus, que sai assim da Comissão de Vencimento da TAP em desacordo com a tutela perante as alegadas pressões do Ministério para limitar o valor global a pagar.

Em declarações à Renascença, o presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes, critica que sejam impostos tetos aos vencimentos.

"Se nós não colocarmos um teto nos salários de gestores de empresas do Estado, vamos trazer um gestor bom e que tem resultados para todos nós, quer para os contribuintes, quer para os trabalhadores, que poderão ser aumentados porque a empresa produz. Se vamos por um teto, vem a mediocridade e a precariedade e isso nós não queremos", argumenta.



Tiago Aires Mateus acaba por apresentar a demissão da presidência da Comissão de Vencimentos, uma informação conhecida ao mesmo tempo que foi divulgada os nomes da nova equipa de Luís Rodrigues na TAP. Tudo isto poucas horas antes do Ministro João Galamba começar a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito.

O sindicato dos pilotos rejeita qualquer ligação entre estes eventos. Tiago Faria Lopes diz que é importante descobrir toda a verdade sobre a gestão da TAP, mas acusa os partidos de aproveitamento político com a empresa.