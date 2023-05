Portugal sem estratégia de integração de deficientes, alerta investigador

"Um deles é a demonstração de que custa mais à sociedade colocar pessoas com deficiência num centro de atividades ocupacionais, do que pô-las ativas e em condições de trabalhar", exemplifica.

O que significa, acrescenta o docente, que "não há, neste momento, no horizonte nenhuma ameaça que ela venha acabar no curto ou no médio prazo para as pessoas que já beneficiam desta medida".

Em causa está a dificuldade na expansão da medida de apoio à vida independente, que permite que os portadores de incapacidade possam beneficiar da ajuda de assistentes pessoais para as tarefas do dia a dia que não são capazes de desempenhar.

"KIT Direitos Humanos". Uma espécie de 'Monopólio com Jogo da Glória' pela inclusão

A partir de hoje, as escolas do ensino básico e secundário vão receber o "KIT Direitos Humanos", um jogo de tabuleiro com o objetivo de estimular a inclusão e os direitos humanos das pessoas com deficiência e com autismo.

O projeto desenvolvido em conjunto por investigadores do ISCTE e pela associação Inovar Autismo teve uma fase piloto em escolas nos concelhos de Almada, Barreiro e Palmela.

"É uma espécie de Monopólio misturado com Jogo da Glória em que os jogadores avançam em função das respostas certas que vão dando em matéria de inclusão e de direitos humanos das pessoas com incapacidade", explica Luís Capucha.

Por outro lado, "queremos que os jovens com deficiência se sintam capacitados para serem mais autónomos e para terem uma melhor perceção de si próprios".

O investigador identifica na sociedade portuguesa "um défice considerável em relação à inclusão das pessoas com deficiência", que acaba por se traduzir em "baixas habilitações, desemprego elevado que acabam por ter como consequência a sua institucionalização".