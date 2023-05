A23 e A25. Plataforma promove manifestação em Lisboa

A Plataforma P"la Reposição das Scut na A23 e A25 realiza uma manifestação, no sábado, em Lisboa, para reivindicar a abolição das portagens.

A esta iniciativa, vai juntar-se a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo.

"As portagens na A23, A24 e A25 são um atentado económico e social ao Interior do País e um entrave à coesão territorial. Por isso, exigimos a sua eliminação e a reposição das Scut (vias sem custo para o utilizador)", referiu a plataforma, em comunicado enviado nesta quinta-feira à agência Lusa.

A manifestação "Embaixada Beira Interior a Lisboa P"la Reposição das SCUT na A23, A24 e A25" parte da Rotunda do Marquês (entrada da Rua Braamcamp) e passa pela Rua Braamcamp, Rua Alexandre Herculano, Largo do Rato, Rua de São Bento e largo fronteiriço da Assembleia da República, "local onde será feita uma concentração e onde serão proferidas intervenções sobre o tema das portagens no Interior".

Mais de 200 pessoas esperadas

A organização espera uma participação de cerca de 200 pessoas representativas de várias localidades da Beira Interior e de vários estratos sociais da população.