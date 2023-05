Monção. Homem de 70 anos morre em despiste de trator

Um homem de 70 anos morreu esta quarta-feira, em Monção, na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia, disse fonte da proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, adiantou que, após o despiste, o homem ficou debaixo do trator.

A morte foi declarada no local por uma equipa médica do INEM, transportada de helicóptero.

O acidente ocorreu às 8h45 no lugar de Granja e Baixo, freguesia de Merufe.

Ao local compareceram 20 operacionais, seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, GNR e um meio aéreo do INEM.