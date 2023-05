Covid-19 foi a terceira principal causa de morte em 2021, em Portugal

A Covid-19 foi a terceira principal causa de morte em 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta terça-feira.

A pandemia do novo coronavírus foi responsável por 10,4% do total de óbitos ocorridos no país.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, mais de 80% das mortes causadas por Covid-19 ocorreram no primeiro trimestre de 2021, com o registo de 10.559 óbitos.



Em geral, as doenças do aparelho circulatório continuaram a ser a principal causa de morte, com destaque para o AVC que, isoladamente, foi responsável por quase tantos óbitos como a Covid-19.