Viúva de Ihor Homeniuk pede nova indemnização de 700 mil euros

A viúva do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, morto nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa em março de 2020, pede uma nova indemnização global de 700 mil euros no novo processo-crime contra o ex-diretor de Fronteiras, inspetores e vigilantes.

Em declarações à Lusa, o advogado adiantou que "a indemnização, neste caso, será para ser entregue a instituição de solidariedade para apoio a crianças vítimas da guerra". No primeiro processo relacionado com a morte de Ihor Homeniuk, em que foram condenados três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a viúva do cidadão ucraniano recebeu do Estado uma indemnização de cerca de 800 mil euros.

Segundo o pedido de indemnização cível que foi apresentado pelo advogado José Gaspar Schwalbach, Oksana Homeniuk reclama 200 mil euros à empresa de segurança Prestibel, outros 200 mil euros ao ex-diretor de Fronteiras António Sérgio Henrique, mais 100 mil euros a cada um dos inspetores acusados - Maria Vieira e João Agostinho -, e, finalmente, 50 mil a cada um dos vigilantes visados na acusação: Paulo Marcelo e Manuel Correia.

Quanto à responsabilidade de António Sérgio Henriques, o advogado de Oksana Homeniuk, alega, entre outros pontos, que o arguido "agiu com o propósito concretizado de com a sua conduta omitir que os inspetores Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva (todos condenados no primeiro processo-crime) algemaram Ihor Homeniuk com as mãos atrás das costas e deixaram-no assim "entre as 08:40 e as 16:40" de 12 de março de 2020.

Em relação à empresa de segurança Prestibel, a assistente menciona que "inexiste qualquer contrato publicado no Portal Base entre a Demandada (Prestibel) e o SEF para o período de fevereiro a março de 2020, desconhecendo-se a que titulo esta empresa prestou os seus serviços de segurança nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa".