Provas de aferição feitas por via eletrónica tiveram vários percalços

Esta terça-feira, as provas de aferição para alunos do quinto e do oitavo anos, realizadas por via eletrónica, tiveram vários percalços.

À Renascença, o presidente da Associação de Agrupamentos de Escolas Públicas aponta que, a meio da prova, foram feitas "atualizações de programa que não deviam ter acontecido, bloqueios da plataforma e códigos errados".

Os problemas foram registados em várias escolas, "de uma forma generalizada", segundo Filinto Lima.

"As provas de aferição também serviram para aferir estas situações que não foram tidas em conta pelo IAVE", critica.

Haverá mais provas a serem feitas e o presidente da Associação de Agrupamentos de Escolas Públicas espera que as falhas registadas esta terça-feira "sejam corrigidas".



"Não é admissível, durante uma prova de aferição, termos atualizações nos computadores. A partir de amanhã, devem ser situações normalizadas para que as provas decorram sem qualquer constrangimento", apela.