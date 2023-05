Polícia Judiciária faz buscas nas câmaras de Porto e Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer esta terça-feira buscas na Câmara de Vila Nova de Gaia e também na do Porto.

A Renascença apurou que na autarquia do Porto as buscas visam o departamento de Urbanismo.

Em Vila Nova de Gaia, a operação da PJ foi desencadeada por suspeita de crimes de corrupção.

Há 50 agentes no terreno e o vice-presidente, Patrocínio Azevedo, foi detido.

Azevedo, 48 anos, é também o presidente da Comissão Política concelhia do PS e detém, na Câmara de Gaia, o pelouro do Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico, Obras Municipais e Vias Municipais.

A agência Lusa indica que é expectável haver mais detenções, uma vez que foram emitidos “vários mandados de detenção”.

De acordo com a agência Lusa, além do "vice" de Gaia foram detidas outras cinco pessoas, entre as quais “alguns empresários da construção civil”.

Em causa estão suspeitas, nomeadamente, da prática dos crimes de corrupção e de recebimento indevido de vantagem.

Fonte da Câmara do Porto confirmou anteriormente a realização das buscas da PJ no município, acrescentando que foram apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe de divisão do urbanismo.



Cerca das 10h50, à entrada no edifício da divisão do urbanismo, junto à Câmara do Porto, o vereador disse aos jornalistas que ainda não tinha falado com a Polícia Judiciária e que tudo o que sabia era pela comunicação social.

Pela mesma hora, alguns elementos da PJ e o juíz de instrução criminal tinham já tinham deixado a câmara.

As buscas em Gaia decorrem nos Paços do Concelho e também noutros espaços da autarquia.



Segundo o jornal Público, na Câmara do Porto, os inspetores apreenderam o telemóvel do vereador Pedro Baganha que tem a tutela o pelouro do Urbanismo e Espaço Público e também o pelouro da Habitação. Visada é igualmente a chefe de divisão do Urbanismo, Sandra Salazar, cujo departamento, situado no edifício dos Correios, foi visitado pelas autoridades.