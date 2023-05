Peregrinação a Fátima. GNR identificou falso mendigo e 20 drones não autorizados

Sete detenções por condução sob efeito de álcool, 20 drones não autorizados e um falso mendigo. Estes são alguns dos números da operação "Peregrinação Segura 2023", apresentados pela Guarda Nacional Republicana (GNR), esta terça-feira.

A ação da força de segurança decorreu entre 4 e 14 de maio, por circunstância da Peregrinação Internacional Aniversária a Fátima, que, de acordo com os dados avançados pelo santuário, reuniu quase meio milhão de fiéis nesse mesmo período de tempo.

No total, segundo a nota enviada à imprensa, a GNR diz ter efetuado 1.420 ações, nomeadamente resultantes do patrulhamento das vias de acesso a Fátima e do policiamento no santuário e nas zonas envolventes.

A grande maioria das ações registadas foram relativas ao "apoio a peregrinos em deslocamento" (535) e a "autos de contraordenação levantados ao Código da Estrada" (599).

Em mais de seis mil condutores fiscalizados, a GNR detetou ainda 107 infrações por excesso de velocidade e deteve sete pessoas por condução sob o efeito de álcool.

Já no recinto do santuário, a mesma autoridade diz ter "montado um dispositivo especial de segurança", que contou ainda, "em reforço", com "meios a cavalo, binómios cinotécnicos [cães patrulha]" e "meios de inativação de engenhos explosivos".

A GNR salienta ainda a colaboração da polícia espanhola - Guardia Civil - no recinto de patrulhas de apoio aos peregrinos internacionais.

Entre as principais ocorrências, a Guarda Nacional Republicana nota 20 voos de drones não autorizados - tendo sido identificados cinco pilotos -, 17 pessoas perdidas - e posteriormente localizadas - e 10 extravios de carteiras - das quais se recuperaram apenas nove.

A força de segurança dá conta ainda da identificação de um falso mendigo.