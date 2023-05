Elad Drod, CEO do grupo Fortera, foi detido pela Polícia Judiciária esta terça-feira. A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias.

O grupo, com capitais israelitas, vai construir em Vila Nova de Gaia o edifício mais alto do país, batizado de Skyline.

A detenção acontece no mesmo dia em que o vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Gaia também foi detido no âmbito da Operação Babel.

(em atualização)