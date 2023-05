Comissão de inquérito à TAP denuncia "nova fuga de informação" a Santos Silva

O presidente da comissão de inquérito à TAP informou esta terça-feira o presidente da Assembleia da República de nova fuga de informação de documentos que estão no arquivo da comissão, segundo o ofício a que a Lusa teve acesso.

"Vimos informar que tomámos hoje conhecimento, através dos meios de comunicação social, de nova divulgação pública de conteúdos, documentos e elementos que se encontram no arquivo documental desta comissão", lê-se no documento assinado por António Lacerda Sales, endereçado a Augusto Santos Silva, cujo assunto é "comunicação de nova fuga de informação".

Em causa estão informações divulgadas pelo Correio da Manhã, com comunicações trocadas entre membros do Governo sobre a exoneração por justa causa da ex-presidente executiva da TAP. No jornal desta terça-feira, é dito que Fernando Medina quis fazer um "despedimento rápido da CEO e do 'chairman' da TAP", enviando um email a 8 de março ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros a pedir extrema urgência no processo.

Medina pretendia, adianta o jornal, que Christine Ourmiéres-Widener e Manuel Beja fosse notificados nesse mesmo dia da nota de culpa. O email terá sido enviado "dois dias depois de Medina e João Galamba terem anunciado a demissão" de ambos, em conferência de imprensa, e faz parte da documentação enviada para a comissão parlamentar de inquérito à TAP.

O anterior presidente da comissão de inquérito, Jorge Seguro Sanches, tinha já pedido a intervenção de Santos Silva num caso semelhante de divulgação de documentos enviados à comissão, publicados em órgãos de comunicação social, o que levou o presidente da Assembleia da República a abrir uma investigação interna.

