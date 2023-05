Carapaus. Pesca interdita no Golfo da Biscaia por esgotamento da quota

Neste sentido, acrescenta, e "em cumprimento do ponto 2 do artigo 35.º do Regulamento (UE) nº 1224/2009, de 20 de novembro, é interdita a pesca da espécie acima citada, na subzona referida, bem como a manutenção a bordo, transbordo e descarga das capturas efetuadas, exceto no que diz respeito ao disposto no artigo 15.º do Regulamento (UE) nº 1380/2013, de 11 de dezembro, a partir das 24h00 horas do dia 18 de maio de 2023".

