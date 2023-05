Buscas da PJ "não visam" Câmara do Porto, apenas "empresas privadas"

"Naturalmente que a Câmara Municipal do Porto, como é sua obrigação, está a colaborar ativamente na investigação da PJ e é esta informação que temos até ao momento."

"O objeto da investigação em curso não é a Câmara Municipal do Porto, é uma empresa privada que tem vários processos urbanísticos em várias autarquias, sendo que pelo menos um deles diz respeito à autarquia do Porto", diz Hugo Baganha.

Um desses telemóveis pertence ao vereador do Urbanismo da CMP que em declarações aos jornalistas negou estar entre os 12 arguidos da Operação Babel.

“Estão, sim, relacionadas com empresas privadas que têm processos urbanísticos a tramitar na Câmara Municipal do Porto (CMP), como em outras autarquias”, esclarece em comunicado, confirmando que, “neste momento, estão dois telemóveis a ser analisados pela PJ”.

A Câmara Municipal do Porto diz que as buscas da Polícia Judiciária (PJ) que, esta terça-feira de manhã, “ocorreram nos serviços municipais do Urbanismo não visam o município”.

"A PJ está a efetuar várias diligências de recolha de informação digital, em postos de trabalho e em telefones, recolherá essa informação e devolverá os equipamentos", explicou Hugo Baganha.

De acordo com o jornal Público, visada na operação foi igualmente a chefe de divisão do Urbanismo, Sandra Salazar, cujo departamento, situado no edifício dos Correios, foi também alvo de buscas pelas autoridades.

"A Câmara Municipal do Porto mantém-se colaborante com a investigação", lê-se no documento enviado à Renascença.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira sete pessoas numa operação de buscas nas Câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, no âmbito da Operação Babel.

De acordo com informações apuradas pela Renascença, um dos detidos é o vice-presidente da autarquia de Gaia, Patrocínio Azevedo.

Em comunicado, a PJ informa que foram “efetuadas 55 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país, em autarquias e diversos serviços de natureza pública, bem como a empresas relacionadas com o universo urbanístico”.