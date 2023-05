Vão ser criadas mais 8.337 vagas em creches de todo o país. O acordo foi assinado esta segunda-feira, em Fátima, pelo Governo, instituições do setor social e autarquias.



Os contratos são celebrados ao abrigo do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Um total de 153 candidaturas foram aprovadas para requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais.

O investimento total nestes equipamentos é superior a 72 milhões de euros, com uma componente de 25 milhões de euros de financiamento público, através do PRR, adianta o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“Com os novos lugares, amplia-se a capacidade de resposta em creche, numa altura em que a gratuitidade, através da medida “Creche Feliz”, beneficia já mais de 58 mil crianças.”

A cerimónia contou com a presença da ministra da Solidariedade, Ana Mendes Godinho; da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes; e do secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro.

«Se somarmos ao que já tínhamos aprovado pelo PRR e PARES [Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais], significa que estamos a aumentar a capacidade de resposta em 15 mil lugares», referiu Ana Mendes Godinho.

A ministra comprometeu-se a eliminar a burocracia em projetos para servir as crianças, de modo a garantir que o investimento “rapidamente chegue ao terreno”.

“Para isto, é preciso simplificarmos todos os processos que não acrescentam valor e, portanto, têm aqui o meu compromisso de eliminar toda a burocracia que não acrescenta valor, para que estes projetos aconteçam e estejam a serviço das crianças», afirmou a governante.