"Problema de organização do Estado" provocou "mortes prematuras" por Covid

Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, disse esta segunda-feira que a falta de coordenação entre os Ministérios da Saúde e da Segurança Social durante a pandemia de Covid-19 terá provocado várias mortes que poderiam ter sido evitadas.

"Com certeza, muitos cidadãos tiveram uma morte mais prematura daquela que poderiam ter se houvesse uma conciliação entre os dois ministérios", afirmou Carlos Carreiras. "É uma dúvida que ficará para sempre e que hoje em dia não será possível esclarecer", acrescentou.

Em declarações na Conferência Inverno Demográfico em Portugal – O Papel da Imigração, organizada pela Renascença em parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia, Carlos Carreira defendeu ainda que, no município de Cascais, “foi necessário conciliar interesses que estavam no meio desses conflitos” institucionais.

"É um problema de organização do Estado", adiantou o autarca.