Migrações são "questão de desenvolvimento, mas também de necessidade"

No entanto, nem tudo é negativo. João Efigénio Palma salienta "uma comunidade de moldavos" que se fixou numa das localidades do concelho e que são "a razão para se manter a escola aberta". "Há aqui fenómenos de integração que fazem relançar a esperança", admite. Para o autarca, poderá ser possível "dar a volta" ao oferecer condições "para a criação de pequenas empresas".

Sobre o caso, o presidente da Câmara de Serpa diz que, apesar dos timorenses terem sido, no entretanto, realojados, "o problema principal ainda não está resolvido". "As aprendizagens foram poucas", lamenta.

Para Paula Carvalhal, as escolas representam um importante veículo de integração, mas a "cultura também é uma porta de diálogo". O exemplo gaiense demonstra que é possível "angariar" novos cidadãos, não só integrando jovens alunos nas turmas, mas também utilizando associações desportivas e culturais, por exemplo, como "ponte" ou "pontos de ajuda" que "encontram soluções". São, muitas vezes, as mais de "300 associações culturais" de Vila Nova de Gaia, diz Paula Carvalhal, que "são a ponte para ultrapassar as primeiras dificuldades" e desenvolver "atividades integradoras".

O cenário, no entanto, só funciona se não olharmos para o outro como outro, defende. "Temos em Cascais representadas mais de 80% das nacionalidades do mundo. Gostamos de dizer que, em Cascais, não há estrangeiros", diz. Para garantir essa integração há iniciativas que são apoiadas, como a criação de "embaixadores" que fazem a integração de novos alunos nas escolas ou a implementação de centros de apoio e acolhimento dentro dos bairros.

"Há que acreditar que conseguimos que as pessoas se fixem, mas não é por aí que se resolve o inverno demográfico", acredita. "Podemos dar uma achega boa com a fixação de migrantes, alterando naquilo que for possível o tipo de culturas e a oferta de trabalho, criando condições atrativas para as pessoas se fixarem no territorio", diz, mas salienta que "qualquer geração leva 20, 30 anos a constituir-se".

Carlos Carreiras tem, apesar disso, noção de que "Cascais não é igual a Serpa". "Temos capacidade financeira para o fazer", admite. Não é a única "autarquia metropolitana" nessa situação. Aliás, Carreiras defende mesmo que "as autarquias nunca tiveram tanto dinheiro como têm agora". "Muitas das vezes têm é pouca capacidade de produção", defende.

"Não é um cheque de mil euros que leva um casal a ter um filho"

Analisados todos os cenários, outro debate surgiu no meio do debate: a natalidade. Neste capítulo, Cascais e Serpa afunilam distâncias e Carreiras e Palma figuram lado a lado: nenhum deles acredita que nascem menos crianças em Portugal por questões monetárias. "Não acredito que que a solução seja meter dinheiro em cima do problema", diz Carreiras, que salienta a necessidade de garantir emprego e habitação, por exemplo, aos mais jovens como fatores diferenciadores.

Palma também diz o mesmo: "Não é um cheque de mil euros que leva um casal a ter um filho", diz. "Os filhos são os maiores projetos das nossas vidas. Não é um cheque que vai garantir isso".

"É preciso apoiar as creches, as instituições, apoiar actividades para as famílias... Um jovem sai de casa dos pais, em média, com 34 anos ou mais. Os jovens têm falta de esperança, só têm condições demasiado tarde", lamenta, salientando a "insegurança no trabalho" e ordenados baixos como fortes impeditivos para os jovens constituírem família mais cedo.

"Temos de criar condições para que os nossos jovens tenham uma perspetiva de vida mais digna", remata João Efigénio Palma.

Carlos Carreiras também acredita que as cinco filhas que teve foram os seus maiores projetos na vida, mas admite que os jovens, hoje em dia, tenham dificuldade em encarar um futuro tranquilo. A culpa também é do Estado, diz.

"O Estado não pode estar a esgotar-se em falta de confiança, em políticas de ziguezague. Sempre que faz isso as pessoas perdem confiança", indica. "O Estado tem de ser confiável e garantir recursos", reitera, mas não deixa de lado a responsabilidade das câmaras, que têm de assegurar meios para ajudar a comunidade.

"Cascais tem receitas próprias porque desenvolveu estratégias. Se não há um caminho que se siga as coisas vão acontecer de forma aleatória, por sair a sorte grande... mas as câmaras não podem apostar no Euromilhões", remata.