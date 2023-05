Incêndios. Liga dos Bombeiros quer rever plano de combate aos fogos

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes pede ao governo a revisão do plano de combate aos incêndios florestais.

A posição foi defendida à Renascença, esta segunda-feira, por António Nunes no dia em que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) é reforçado com menos 11 meios aéreos do que os previstos.

“Seria bom que houvesse uma revisão do plano de combate aos incêndios florestais e que os bombeiros fossem revisitados quer na sua capacidade, mobilização e pré-posicionamento”, defendeu António Nunes.

Para o responsável, o governo deveria avançar com um plano alternativo para fazer face à falta de meios aéreos.

Uma estratégia que, para o representante da LBP, deverá passar por “um reforço de mais meios (terrestres) e por mais tempo”.

“Esperamos que a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil e o governo que nos contactem para que, em diálogo, encontremos um equilíbrio”, avançou o responsável alertando o verão que se prevê mais complicado do que o do ano passado.

“Sendo certo que o conjunto de meios disponíveis vai ter de ser reforçado, sobretudo, quando há uma previsão geral as condições a ocorrerem serão de mais complexidade para o combate”, alertou.

Até 31 de maio, o DECIR contabiliza 34 meios aéreos, menos 11 do que os previstos. A informação foi revelada, esta segunda-feira, pela Força Aérea que vai alugar sete helicópteros por ajuste direto.