Há três universidades portuguesas entre as 500 melhores do mundo

As universidades de Lisboa, Porto e Coimbra figuram entre as 500 melhores do mundo, de acordo com a mais recente listagem do Center for World University Rankings (CWUR).

No total, o ranking, que inclui as melhores duas mil universidades à escala internacional, conta com 13 instituições portuguesas. No entanto, quase todas as universidades do país incluídas caíram na tabela classificativa: apenas duas melhoraram a sua posição.

A representação lusa é encabeçada pela Universidade de Lisboa, que ocupa o 202.º lugar, duas posições abaixo comparativamente ao ranking de 2022 da CWUR. O pódio português é completado pela Universidade do Porto, que caiu da 307.ª para a 308.ª posição, e pela Universidade de Coimbra, que desceu do 413.º para o 420.º posto.

Ainda na primeira metade do ranking, no "top 1000", estão a Universidade Nova de Lisboa (519.º), a Universidade de Aveiro (583.º) e a Universidade do Minho (595.º).

Já na segunda metade da tabela, figuram a Universidade do Algarve (1280.º), a Universidade da Beira Interior (1434.º), a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1539.º), a Universidade de Évora (1563.º), o ISCTE-IUL (1631.º), a Universidade Católica (1691.º) e o Instituto Politécnico do Porto (1791.º).

As únicas instituições portuguesas que ascenderam no ranking foram a Universidade de Aveiro, que escalou quatro posições, e o ISCTE-IUL, que registou uma subida mais modesta: dois lugares.

Confira o ranking ordenado das universidades portuguesas:

Universidade de Lisboa (202.º) Universidade do Porto (308.º) Universidade de Coimbra (420.º) Universidade Nova de Lisboa (519.º) Universidade de Aveiro (583.º) Universidade do Minho (595.º) Universidade do Algarve (1280.º) Universidade da Beira Interior (1434.º) Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1539.º) Universidade de Évora (1563.º) ISCTE-IUL (1631.º) Universidade Católica (1691.º) Instituto Politécnico do Porto (1791.º)

Portugal peca na investigação

Segundo as explicações do Center for World University Rankings, o deslize das universidades portuguesas está relacionado, sobretudo, com os resultados no campo da investigação, fator que prejudicou a performance de quase todas as instituições do país na lista.

De acordo com o presidente do CWUR, Nadim Mahassen, "embora Portugal esteja bem representando no ranking deste ano, as instituições de topo do país estão sob uma pressão crescente de universidades bem financiadas à escala global".

Nesse sentido, torna-se "vital que Portugal promova o desenvolvimento e a reputação do sistema de Ensino Superior se quiser ser mais competitivo no palco global".

"Devem ser feitos esforços para que Portugal atraia investigadores e estudantes de topo, que a afluência crescente às universidades seja acompanhada por uma maior capacidade de ensino e que as despesas na educação, em percentagem do PIB nacional, cresçam de forma estável nos próximos anos", explica Nadim Mahassen.

Em relação à generalidade do ranking, a lista é liderada pela Universidade de Harvard, num pódio totalmente norte-americano: o MIT - Massachusetts Institute of Technology - ocupa o segundo posto e a Universidade de Stanford fica em terceiro lugar.

Aliás, os EUA dominam o "top 10" mundial, com a exceção das universidades de Cambridge (quarta posição) e de Oxford (quinto posto), ambas no Reino Unido.

A lista do Center for World University Rankings baseia-se numa análise de mais de 20 mil universidades de 95 países tendo em conta quatro fatores principais: qualidade da educação, empregabilidade, qualidade da(s) faculdade(s) e performance da investigação, por sinal a que mais peso tem na ponderação final: 40%.

Veja o "top 10" das melhores universidades do mundo: