Dia Internacional dos Museus. Irmandade dos Clérigos promove exposição para "alertar sobre o cuidado da casa comum"

A Irmandade dos Clérigos, no Poeto, inaugura no Dia Internacional dos Museus, que se assinala no dia 18, a exposição SINTOMA, uma mostra com milhares objetos de plásticos encontrados nas praias do grande Porto e transformadas em peças de arte pelo artista Ricardo Nicolau de Almeida.



Em declarações à Renascença, o juiz presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando, adianta que se pretende com a iniciativa deixar “uma mensagem muito forte sobre o cuidado com a nossa casa comum e aproveitar este espaço dos Clérigos, visitado por pessoas dos quatro cantos do mundo para fazer chegar mais longe esta mensagem e ao mesmo tempo envolver também a juventude e tornar a mensagem muito mais impactante”.

“A ideia é alertar e também sensibilizar para cuidado com a terra, indo ao encontro da mensagem do Papa Francisco e da Laudato Si, mas também pretendemos aliar-nos a forte movimento da JMJ pois sabemos que as novas gerações são muito sensíveis ao problema do carbono e combustíveis fósseis."

A mostra da autoria do artista plástico Ricardo Nicolau de Almeida resulta da recolha de milhares de detritos recolhidos nas praias do Grande Porto e que foram transformados em peças de arte e tem inauguração marcada para as 18h00 de quinta-feira, 18 de maio.

Para além da exposição que ficará patente no Museu da Irmandade dos Clérigos, está prevista uma ação de limpeza de praias no dia 20 de maio numa colaboração com a associação ambientalista Agir pelo Planeta.

A iniciativa vai contar com a participação de jovens estudantes e decorrerá na praia fluvial do Areinho, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

Este ano, o Dia Internacional dos Museus tem por lema “Museus, Sustentabilidade e Bem-estar”.