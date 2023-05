Aumento dos custos de produção. Agricultores já podem pedir medida excecional

Os agricultores já podem recorrer à medida excecional e temporária de compensação pelo aumento dos custos de produção da atividade agrícola e pecuária, sem que seja necessária qualquer candidatura.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura refere que para obterem a ajuda os agricultores só precisam “aceder à área reservada do Portal do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP), I.P e confirmar a intenção de obter essa ajuda, num prazo de 10 dias úteis, entre 15 e 26 de maio”.

Esta segunda-feira fica também disponível um novo apoio para o gasóleo colorido e marcado e “eletricidade verde”, que será pago nos próximos dias e que não carece de qualquer tipo de confirmação, uma vez que é o prolongamento da medida já existente nos anos de 2021 e 2022.

De acordo com o Ministério de Maria do Céu Antunes, a medida conta, no total, com 180 milhões de euros, exclusivamente de verbas do Orçamento do Estado.

“140 Milhões de euros atribuídos para a compensação pelo aumento dos fatores de produção, e 39 Milhões de euros distribuídos entre o apoio para o gasóleo colorido e marcado (superior a 32 milhões de euros, pago a 0,147 cêntimos por litro) e eletricidade verde (7 milhões de euros), especifica a nota.

A governante destaca que “sendo um apoio do OE era necessária aprovação da Comissão, para evitar constrangimentos do ponto de vista do mercado interno. Conseguimos que o fizessem em tempo recorde, e dessa forma vamos conseguir pagar rapidamente contribuindo para apoiar os agricultores num contexto de inflação e os consumidores tendo em vista a estabilização dos preços”.

“Nas próximas semanas este apoio vai começar a chegar, mas é muito importante que todos os agricultores vão ao Portal do IFAP e preencham o formulário de aceitação do apoio”, enfatiza.

Os apoios aos agricultores decorrem da publicação da Portaria n.º 120-A/2023, de 11 de maio, que cria e estabelece as regras gerais desta medida excecional, no âmbito do “Pacto de Estabilização e Redução dos Preços dos Bens Alimentares”, assinado a 27 de março entre o Governo, a Confederação de Agricultores de Portugal e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e também da Portaria nº 28-A/2023, de 3 de maio, que define o apoio para os combustíveis e eletricidade no sector agrícola.