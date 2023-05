Duas pessoas morreram num incêndio num prédio com dois andares em Cruz de Pau, no Seixal. A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o prédio estava devoluto. Após combaterem o fogo, os bombeiros encontraram os dois corpos carbonizados. As vítimas não foram identificadas, não se sabendo a idade ou sexo.

O alerta para o incidente foi dado às 6h04. O combate às chamas mobilizou os Bombeiros de Amora, a PSP, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a EDP, com um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.

As causas do incêndio são desconhecidas e fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP limitou-se a adiantar que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).