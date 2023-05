Eurovisão. Suécia vence, Mimicat fica em 23.º lugar

A final do 67.º Festival Eurovisão da Canção foi ganha pela Suécia, representada pela artista Loreen e a música "Tattoo", com 583 pontos, entre 26 países a concurso.

Em segundo lugar ficou a Finlândia, representada pelo artista Käärijä e a música "Cha, Cha, Cha", com 526 pontos.

Já Portugal, representado pela cantora Mimicat e a música "Ai coração", ficou em 23.º lugar, com 59 pontos.

Loreen já tinha ganho o festival da Eurovisão na edição de 2012.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com "Stefania" da Kalush Orchestra.

Por isso, a Ucrânia deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. Em 2017, venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.