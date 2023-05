Vento coloca dez distritos a amarelo. Perigo máximo de incêndio em mais de quarenta concelhos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda e Bragança em perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de 80 concelhos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos do continente hoje em perigo elevado de incêndio.

Este perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.



Dez distritos a amarelo

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 22h por causa do vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, aguaceiros dispersos durante a tarde no interior Norte, vento moderado do quadrante norte, soprando forte e com rajadas até 80 quilómetros por hora, no litoral oeste, no barlavento algarvio e nas terras altas, e pequena descida da temperatura máxima.

Para a Grande Lisboa, prevê-se céu geralmente limpo, vento moderado (25 a 35 km/h) de norte, soprando forte (até 45 km/h) e com rajadas até 75 km/h, em especial junto ao Cabo Raso durante a tarde, acentuado arrefecimento noturno e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Grande Porto, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade durante a tarde, vento moderado (20 a 30 km/h) de norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) de noroeste e com rajadas até 70 km/h na faixa costeira a durante tarde, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 31 (em Faro).