Regresso ao futuro com a Ciência no dia Aberto do ITQB Nova

Depois de quatro anos sem um Dia Aberto presencial, este sábado, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da Universidade NOVA de Lisboa abre portas para um dia cheio de atividades para todas as idades. O evento, com o tema “De volta ao futuro”, realiza-se este sábado entre as 10h00 e as 17h00, tem entrada livre e atividades para todas as idades.

Depois de uma pandemia, e no ano em que a Universidade NOVA de Lisboa comemora 50 anos, os investigadores do ITQB, em Oeiras, convidam todos os curiosos “a regressar ao futuro e descobrir o que a ciência está a fazer pela saúde e sustentabilidade do planeta”.

Em comunicado, o ITQB anuncia as atividades que estão previstas - entre as quais, pela primeira vez, “será possível vestir a bata e realizar experiências científicas num laboratório”, assim como, conhecer “os microscópios 'rolls royce' do Instituto, os equipamentos futuristas para estudar as plantas” e ainda fazer jogos de biologia computacional.

Aproximar a Ciência das pessoas

Em declarações à Renascença, o diretor do ITQB afirma que esta iniciativa pretende mostrar que "a Ciência não é nada de chato, nem de distante, nem sequer está longe do nosso quotidiano”. João Crespo promete abrir as portas do ITQB, que “tem uma grande ênfase em tudo o que tem que ver com processos biológicos, com química, com ciências da vida e sustentabilidade”.

A ideia, explica João Crespo, é mostrar “como é que podemos usar todos esses recursos e o conhecimento para, no fundo, criar melhores condições de vida e de forma mais sustentável”.

O diretor do ITQB conclui dizendo que o instituto tentou "fazer isto de forma divertida, mas simultaneamente séria, porque a Ciência tem de ser rigorosa”.