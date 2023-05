O inverno demográfico é o "grande desafio" do futuro do país

Na próxima segunda-feira, 15 de maio, a Renascença vai realizar a conferência "O Inverno Demográfico - O Papel da Migração", evento que pretende refletir o presente e o futuro da evolução da população portuguesa.

Em parceria com a Câmara de Gaia, o evento vai reunir autarquias e especialistas de várias áreas a partir da 9h00, no Auditório Municipal da cidade, para debater questões como o envelhecimento e as migrações em Portugal.

À Renascença, o Presidente da Câmara gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues, a conferência aborda "um dos problemas estruturais mais importantes do país". "E digo mais importantes do ponto de vista estrutural, porque é um daqueles problemas cuja perenidade ao longo das décadas tende a manter-se".

Para o autarca, a questão demográfica é um "grande desafio" que se coloca no futuro do país. Os altos índices de envelhecimento podem ter uma leitura positiva - "no abstrato, como é evidente" -, uma vez que se traduzem no "alargamento da esperança média de vida e também do número de pessoas a sair da idade ativa a ter mais tempo de vida".

Contudo, "ao mesmo tempo", esse "inverno demográfico" não é "nada compensado do lado da natalidade e da fecundidade", numa altura em que os pais têm o seu primeiro filho em "idades cada vez mais tardias", denota Eduardo Vítor Rodrigues.