Novo terminal para navios-hotel em Gaia terá dois pisos e um núcleo de recreio náutico

Uma obra que vai “criar melhorias importantes para a atividade dos cruzeiros turísticos em navio-hotel” no Douro. É assim que é caracterizada adaptação do Cais do Cavaco, em Gaia, no estudo de impacte ambiental, e que é alvo de contestação por parte de moradores de um empreendimento de habitação, que se queixam de ficar com a vista para o rio obstruída.

Segundo o resumo não técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto, disponível no portal participa.pt e em consulta pública até 14 de junho, o terminal inclui um edifício com dois pisos e poderá acolher "quatro navios-hotel com comprimento de 80 m", estando também prevista "a possibilidade de acostagem de um navio extra para efeitos de pequena manutenção, cargas ou outros".

Além disso, terá um núcleo de recreio náutico com 55 postos de amarração para embarcações com comprimentos entre os 6 e 15 metros.



“O Terminal deverá permitir a acostagem das embarcações, o embarque e desembarque de passageiros e tripulações, e as operações de abastecimento em adequadas condições de segurança e conforto”, refere a página.