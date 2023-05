Incêndio dominado em Castro Marim

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde numa zona de mato no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, foi dado como dominado pelas 23h20, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Algarve referiu que o fogo, que deflagrou às 16h21 na freguesia do Asinha, concelho de Castro Marim, está dominado desde as 23h20.

A mesma fonte referiu que até agora não há registo de danos em habitações ou feridos.

Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23:40 estavam no terreno 128 operacionais, apoiados por 43 meios terrestres.