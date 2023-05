🔴 Em Direto: assista ao debate “Diabetes – Presente e Futuro”

A obesidade terá cura? Podemos evitar as amputações? Como podem a farmácia e os medicamentos ajudar? Com o rápido desenvolvimento tecnológico que tratamentos nos reserva o futuro? Podemos pensar numa cura da Diabetes? Oiça os especialistas numa mesa redonda moderada por Renato Duarte.

São convidados da Talk "Diabetes - Presente e Futuro" da APDP vários especialistas da Associação: a médica endocrinologista Carolina Neves; o enfermeiro do Departamento do Pé Diabético Luís Filipe Prata; a diretora técnica da farmácia Filipa Cabral; e ainda José Manuel Boavida, presidente da APDP.

Sobre a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal:

Sabia que as pessoas com diabetes podem ter um acompanhamento diferente nos seus cuidados de saúde?

Há novos tratamentos, novos modelos de organização e a esperança da cura para a diabetes está já aí.

A caminho dos 100 anos, o segredo da APDP – Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, está na constante adaptação às necessidades que vão surgindo, mantendo sempre o compromisso de fazer mais e melhor, sem nunca esquecer o objetivo final: educar a sociedade para a saúde, prevenção e tratamento da diabetes e todas as suas complicações.

A APDP, com os seus 97 anos de existência, tem sido sempre um exemplo de inovação no acompanhamento de quem vive com diabetes, na investigação e no ensino de todos os que têm interesse pela diabetes. É uma organização reconhecida pelo papel fundamental que tem desempenhado na sociedade portuguesa no acompanhamento e defesa dos direitos e das necessidades das pessoas com diabetes. É um exemplo, reconhecido internacionalmente, de modelo de prestação de cuidados integrados e multidisciplinares.

Esta sexta-feira, 12 de maio, entre as 17h e as 18h, reserve parte da sua tarde para assistir online a este debate e compreender os grandes desafios que enfrenta hoje quem vive com Diabetes e o que poderemos todos esperar do futuro.