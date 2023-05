Beja. Casal detido após morte de idosos com quem dividia casa

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher, com 54 e 37 anos, por suspeitar que estarão implicados na morte de um casal de idosos de nacionalidade alemã, em Beja.

Em comunicado, a PJ admite ter "fortes indícios" de que o casal terá cometido "dois crimes de homicídio qualificado".

O crime terá acontecido em abril, mas os corpos das vítimas, um homem e uma mulher, ambos septuagenários foram encontrados na sua residência, a 10 de maio, "aproximadamente um mês após a consumação do crime", revelam as autoridades.

Assim que os corpos foram encontrados, desencadeou-se uma investigação, que apurou que as vítimas "terão sido agredidas" com um "objeto contundente". Os suspeitos, adianta a PJ, "partilhavam habitação" com os idosos e a relação entre todos tinha-se "deteriorado".

Os detidos serão presentes a interrogatório para conhecerem as medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Beja.