António Costa chama Marcelo a testemunhar no processo contra Carlos Costa

António Costa chamou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para testemunhar no processo civil contra o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que acusou o primeiro-ministro de pressões políticas.

A notícia foi avançada pelo Expresso e CNN Portugal e já foi confirmada pela Renascença junto do advogado do primeiro-ministro.

António Costa processou Carlos Costa por “ofensas à honra”, depois de ter sido acusado de “intromissão política” no caso do afastamento de Isabel dos Santos do banco BIC.

Segundo informa o Expresso, fonte ligada ao processo indica que o Presidente da República não é testemunha abonatória ou de acusação: “Foi-lhe pedido um depoimento sobre os factos relevantes da intervenção do Governo”.



Em novembro do ano passado, no dia em que o Observador fez a pré-publicação do livro "O Governador", do jornalista Luís Rosa, o primeiro-ministro prometeu que iria processar Carlos Costa por ofensa à sua honra e ao seu bom nome.