A dois meses da JMJ, o controlo das fronteiras continua por definir

Continua por definir como será feito o controlo das fronteiras na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), quando faltam apenas dois meses para o evento que se realiza em Lisboa na primeira semana de agosto e que deverá receber cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Depois de ter indicado que falaria sobre o assunto esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apenas adiantou que o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) está a trabalhar num plano para definir que pontos serão controlados.

O mesmo plano será depois comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e só depois será tornado público.

Em comunicado após a reunião com o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, o MAI aponta apenas que os dois governantes "avaliaram as medidas a adotar em matéria de controlos nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres", que serão aprovadas pelo Governo.