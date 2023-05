Professores. Concurso para os quadros abre esta sexta-feira

O concurso decorre até às 18 horas de 18 de maio, de acordo com a informação disponibilizada pela DGAE , que informa “que a candidatura aos concursos externo, externo de vinculação dinâmica e contratação inicial/reserva de recrutamento realizados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação atual, conjugado com os artigos 43.º e 54.º do Decreto-lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, decorrerá entre os dias 12 e 18 de maio (18 horas de Portugal continental)”.

Grande Lisboa e Norte Litoral com mais de metade das vagas.

Somando as vagas dos dois concursos (norma travão e vinculação dinâmica), o número de vagas ascende às 10.624 mil. O grupo de recrutamento 110, que corresponde ao 1º ciclo do Ensino Básico, é o que tem mais lugares disponíveis: 1.904 mil. Seguem-se os grupos de Português (809) e de Educação Especial 1 (731). Do lado contrário, o grupo de Latim e Grego só tem uma vaga, o de Ciências Agropecuárias tem duas, já Língua Gestual Portuguesa é o único grupo de recrutamento sem vagas a concurso.

De acordo com as contas apresentadas no blogue DeAr Lindo, mais de metade das vagas disponíveis estão no Quadro de Zona Pedagógica (QZP) 1 (3.447 mil) e no 7 (2.750 mil), a que correspondem as zonas do litoral norte e da Grande Lisboa e Península de Setúbal, respetivamente. Por outro lado, o QZP 5, que corresponde aos distritos da Guarda e Castelo Branco, é o que tem menos vagas: 262 no âmbito dos dois concursos de vinculação.