MAI destaca proatividade policial no registo de crimes

O ministro da Administração Interna destacou, esta quinta-feira, o aumento da atividade das forças de segurança, considerando que "há uma relação direta entre os níveis de operacionalidade policial e os valores da criminalidade detetada e participada".

Numa cerimónia que decorreu no Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, em que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública apresentaram os resultados operacionais referentes aos meses de janeiro a abril deste ano, José Luís Carneiro afirmou que "há uma conexão direta entre a proatividade policial e a deteção e o registo das participações criminais".

O governante destacou que "a proatividade policial tem como efeitos maiores resultados do ponto de vista da responsabilização de eventuais práticas criminais", sendo exemplo os crime de fogo posto, em que as detenções aumentaram, e as fiscalizações rodoviários, em que quanto maior é o numero de operações maior é a deteção do crime rodoviário e de infrações, bem como os resultados operacionais em função de planeamento e operações de combate ao tráfico de drogas.