Governo aprova alterações à lei do tabaco. "Passos firmes na promoção da saúde", defende ministro

Em briefing após a reunião, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro traçou o objetivo do Governo de criar uma geração livre de tabaco até 2040.

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros as mudanças na lei do tabaco, que incluem a proibição de fumar à porta de restaurantes, cafés, ao ar livre junto a escolas, faculdades ou hospitais e a venda de tabaco em máquinas a partir de 2025.

Alterações à Lei do Tabaco deverão ser aprovadas n(...)

"Quisemos ir mais longe e entendemos que temos essa obrigação", disse Pizarro, explicando as alterações à lei do tabaco em vigor desde 2007, "para que os mais jovens possam viver em ambientes com menos fumo e onde o tabaco seja menos atrativo".

"Queremos que as crianças estejam mais cientes dos malefícios do fumo sobre si e sobre os que os rodeiam. Vamos começar hoje a proteger os adultos de amanhã", disse, indicando que o tabagismo é um "seríssimo problema de saúde pública".