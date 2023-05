Lúpus. Investigação portuguesa identificou mecanismo responsável pela doença

Uma investigação científica feita em Portugal poderá revolucionar a abordagem terapêutica ao lúpus, uma doença inflamatória crónica de origem autoimune.

Em causa está o mecanismo que leva ao aparecimento da doença: “verificamos que nos doentes com lúpus, em particular os desenvolvem inflamação no rim, a superfície das células do rim apresenta uma estrutura de açúcares – os glicanos – que não deveriam lá estar e que aparentemente confundem o sistema imunitário, o que desencadeia uma resposta pró-inflamatória de tipo autoimune, que leva à patologia”, como explica à Renascença Salomé Pinho, coordenadora da missão científica do I3S.

Esta investigação foi premiada, já este ano, pela Lupus Research Alliance, nos Estados Unidos, tendo sido o único projeto europeu a merecer essa distinção.

O trabalho foi, também, publicado na Science Translational Medicine, uma prestigiada revista científica norte-americana.

“Os resultados são muito animadores, no sentido em que conseguimos reprogramar esta alteração para um lúpus normal”, acrescenta Salomé Pinho.

A equipa do I3S vai receber uma bolsa de 280 mil euros para desenvolver um tratamento para o lúpus.

Passada a fase de experiência em modelos animais, a coordenadora desta investigação diz que, “em cinco anos contamos ter a solidez destas evidências para que possamos avançar para um ensaio clínico com testagem em doentes”.