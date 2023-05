Casal de idosos encontrado morto com indícios de crime em Beja

Um casal de idosos foi encontrado morto esta quarta-feira na sua habitação em Beja, com a Polícia Judiciária de Faro a ser chamada ao local por existirem indícios de crime.

“Chegados ao local deparámo-nos com uma situação de suspeitas de prática de crime e contactámos a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, de Faro”, avançou o major Rui Fernandes, da GNR de Beja, à Renascença, que indica que familiares não conseguiam contactar com o casal de nacionalidade alemã “há algum tempo”.

O alerta chegou ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo pelas 11h36, tendo mobilizado um total de 10 operacionais dos Bombeiros de Beja e da GNR, apoiados por cinco veículos.