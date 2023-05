​Ministério da Educação agiliza reparação de computadores dos alunos

O Ministério da Educação está a agilizar a entrega dos computadores pelos alunos, a garantia foi dada por João Costa, que, esta terça-feira, esteve no Parlamento.



O ministro acrescentou que essa é uma das medidas que foi definida na sequência dos reparos feitos pelo Tribunal de Contas.

Na comissão parlamentar de Educação, o João Costa garantiu ainda que “86% dos computadores foram distribuídos” pelos alunos e enumerou as novas medidas que estão em curso, entre as quais: “a simplificação dos procedimentos para a atribuição dos equipamentos" e "a disponibilização dos equipamentos não atribuídos para que as escolas tenham uma bolsa de computadores para quando há avarias”.

A pensar no fim das garantias dos equipamentos, tão contestado por pais e encarregados de educação, o ministro destacou a “criação de um sistema, inscrito em orçamento do Estado no valor de 17 milhões de euros, que permite agilizar as reparações e substituições quando os equipamentos não estão cobertos pelas garantias e também a previsão de uma verba para os municípios, para poder haver apoio informático às escolas”.