Mau tempo cancela voos de e para o Funchal

O mau tempo obrigou, esta terça-feira, ao cancelamento de, pelo menos, 11 voos com destino e partida do aeroporto da Madeira.

As ligações em causa são da TAP, Easyjet e Swiss International.

Numa mensagem publicada no seu "sit"e, a ANA Aeroportos confirma que as previsões de vento forte levam a que seja provável que se mantenham as restrições nas partidas e chegadas.

A ANA pede, por isso, aos passageiros que confirmem o estado do seu voo, antes de se dirigirem ao aeroporto do Funchal.