Portugal monitoriza mais um navio russo de "recolha de informação"

A notícia chega depois de, em março, uma missão de acompanhamento portuguesa de um outro navio russo ter falhado, gerando polémica na Marinha após 13 militares de guarnição se terem recusado a embarcar no NRP Mondego por "razões de segurança".

Os 13 militares tinham audição marcada na Polícia Judiciária Militar a 20 de março, mas esta foi suspensa, após a procuradora alegar que pretende analisar o processo com mais detalhe, admitindo vir a pedir diligências. Até agora, nenhum foi constituído arguido.

No mesmo comunicado, a Marinha Portuguesa indica que a monitorização e acompanhamento de navios russos "decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no mar".

O procedimento, adianta aquele ramos das Forças Armadas, "representa um forte contributo para a segurança e disuassão mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança [NATO] na manutenção do conhecimento situacional marítimo".