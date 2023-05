Fim das PPP na Saúde foi "um erro", um "preconceito ideológico" do Governo

O ex-ministro da Saúde Luís Filipe Pereira considera ter sido “um erro” acabar com as parcerias público-privadas (PPP) no setor.

Em entrevista à Renascença, o economista - que foi ministro dos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes, entre 2002 e 2005 - defende que “não há razão nenhuma para negar os resultados que estão certificados pelo Tribunal de Contas, pela Entidade Reguladora da Saúde e pelo próprio Ministério das Finanças, que são entidades oficiais que dizem que as PPP trouxeram melhor atendimento e custos mais eficientes”.

Por isso, este antigo ministro defende um regresso ao modelo de gestão inaugurado em 2001, com o socialista António Correia de Campos como titular da Saúde.

Na altura, os hospitais públicos de Cascais, Braga e Vila Franca de Xira foram os primeiros a passar para a gestão de privados.

Em 2019, a Lei de Bases da Saúde determinou que os contratos de PPP teriam um caráter “meramente supletivo e temporário” e que só deveriam ser celebrados em “casos de necessidade muito bem fundamentada”.

Uma decisão que, para Luís Filipe Pereira, ignora os bons resultados da contratualização com privados “que, em momento algum, põe em causa o acesso universal dos utentes, tal como a Constituição prevê”.

Para o ex-ministro, o regresso a esta modalidade de gestão deveria ser parte de uma reforma profunda do sistema de Saúde, incluindo as iniciativas dos setores privado e social como fator de “concorrência saudável”.