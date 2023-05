Homem invade urgências do Hospital de Cascais com carro

Ao início da tarde deste domingo, um homem entrou com o carro no serviço de urgência do Hospital de Cascais, onde se barricou, avança a SIC Notícias.

De acordo com a mesma estação televisiva, o condutor admitia abandonar o veículo "pacificamente" quando aa GNR chegasse ao local. Em dois papéis colados aos vidros, o homem acusava o hospital de "discriminação".

"Gostaria de saber a razão de estar a ser sistematicamente discriminado neste hospital. Estou há dois anos e meio a pedir ajuda", podia ler-se.

As autoridades foram alertadas e o condutor já foi detido. A viatura também já foi retirada do local.