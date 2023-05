Homem de 28 anos morto a tiro na Costa da Caparica

Um homem, de 28 anos, morreu esta madrugada, na Avenida General Humberto Delgado, na Costa da Caparica, Almada, depois de ter sido atingido por dois disparos vindos de um automóvel que passou.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Setúbal explicou à Lusa que o incidente ocorreu cerca da 01h00 da madrugada deste sábado numa avenida na Costa da Caparica. A vítima veio a morrer no Hospital de São José, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi atingido por dois disparos, desconhecendo-se, para já, quantos foram feitos no total.

O caso já está a ser acompanhado pela Polícia Judiciária, adiantou também.

A notícia foi avançada pela CMTV, que referiu que a vítima se "encontrava com um grupo de amigos à porta de uma loja de conveniência" e que os disparos "foram feitos a partir de um carro em andamento".

De acordo com a CMTV, as testemunhas estavam alcoolizadas no momento do crime e, "por isso, não conseguem descrever nem o autor dos disparos, nem o carro".