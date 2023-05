Sindicato do SEF anuncia greves em vários aeroportos em maio

O sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta sexta-feira greves em vários aeroportos já neste mês de maio.

Serão vários períodos de greve, a partir do dia 20 de maio, que irão decorrer nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira. Um protesto dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras devido à incerteza da carreira após a reestruturação do SEF.

Em Lisboa, o pré-aviso de greve está marcado entre as 05h00 e as 10h00 da manhã, três dias por semana, entre sábado e segunda-feira. Ou seja, vai abranger os fins de semana, a partir de 20 de maio e até ao final de junho.

Nos restantes aeroportos e postos de fronteira, nomeadamente marítimas, a greve decorre nos dias 22 e 29 de maio e 5, 12, 19 e 26 de junho.

Os dois pré-avisos foram entregues no dia em que o Ministério da Administração Interna anunciou o plano para reforçar a capacidade operacional dos aeroportos portugueses, este verão, devido ao aumento de passageiros.

Segundo o sindicato do SEF, “passados mais de três anos desde que o Governo deu a conhecer a sua intenção de extinguir o SEF, é inaceitável que os trabalhadores da CIF/SEF continuem a ser confrontados com este clima de incerteza e remetidos a um alheamento total quanto ao seu futuro”.