"Parece não haver regras". Tripulantes rejeitam negociar com diretor-geral da EasyJet

O sindicato dos tripulantes de voo (SNPVAC) rejeitou nesta sexta-feira negociar com o diretor-geral da EasyJet, após as declarações proferias por José Lopes no Parlamento.

Num comunicado intitulado "Vale Tudo", o sindicato sublinha que "o jogo está em marcha e parece não haver regras", adiantando que exigiu hoje o afastamento do diretor-geral da companhia aérea low-cost.

Os tripulantes acusam o repsonsável de quebrar a confidencialidade, ao revelar a última proposta feita aos sindicatos, com condições novas, que a empresa não tinha ainda apresentado aos intervenientes.

"Imputou ao sindicato a intenção de encerramento da base de Faro", quando na véspera tinha garantido que "essa questão naõ estava a ser equacionada", adianta o sindicato.

Ouvido na Comissão Parlamentar do Trabalho, garantiu que está empenhado em melhorar as condições de todos os trabalhadores, mas pediu "bom senso" e afastou a exigência de aumentos na ordem dos 60%.

Segundo o diretor-geral da EasyJet, a empresa já apresentou quatro propostas quanto à atualização salarial, uma delas de um aumento de 40%.