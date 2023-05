Insuficiência cardíaca vai matar mais em Portugal até 2030

Luís Filipe Pereira esclarece que “a insuficiência cardíaca é, já hoje, uma das principais causas de hospitalização de readmissão nos hospitais”, o que acaba por ter um peso acrescido para o Serviço Nacional de Saúde.

“Os custos com insuficiência cardíaca poderão ser à volta de 2% do total dos custos do SNS neste momento. Os custos totais anuais do SNS são de 14.000 milhões. Portanto, 2% serão à volta de 280 milhões por ano, em termos muito redondos”, detalha o ex-ministro da Saúde.

A doença pode, contudo, ser detetada com recurso a uma análise específica que não é comparticipada, mesmo que prescrita pelo médico de família.

Por isso, Luís Filipe Pereira defende uma generalização da deteção da doença “nos cuidados de saúde primários, no médico de família e não nas urgências”, porque “quanto mais cedo nós conseguirmos detetar, melhor prognóstico de vida e também menores os custos para o Serviço Nacional de Saúde”.

A insuficiência cardíaca é uma doença crónica e sem cura. Todos os anos, morrem cerca de 5.000 portugueses, vítima desta patologia.