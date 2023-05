Hipertensão pulmonar. Uma doença subdiagnosticada que se esconde atrás de outras

A maior dificuldade no combate a esta doença acaba por ser, muitas vezes, o diagnóstico, porque os sintomas “são compatíveis” com várias outras doenças. “Pensa-se em tudo primeiro e a hipertensão pulmonar fica para o fim”, esclarece Dulce Barbosa. Isto acontece porque “mesmo os médicos de família não têm ainda muita informação sobre esta doença, para poderem pensar logo nela em primeira instância”.

A responsável da associação explica que a hipertensão pulmonar se divide em cinco grupos e apenas um deles “é potencialmente curável, que é a tromboembólica crónica”. “Todas as outras têm apenas tratamento”, acrescenta.

Começam também este mês as webinars mensais e está, neste momento a decorrer, em todo o mundo, a campanha #getbreathlessforpulmonaryhypertension, ou seja, “perca o fôlego pela hipertensão pulmonar”

O slogan escolhido com alguma ironia, faz referência a um dos sintomas da hipertensão pulmonar, a falta de ar. O cansaço excessivo, mesmo em “tarefas da rotina diária, como falar, fazer a cama, pentear, comer”, o aparecimento de coloração azulada nos lábios e dedos, o inchaço das pernas, pés e, por vezes, da barriga, as dores no peito e, os desmaios devido ao cansaço, são os outros indícios de que se possa estar a padecer da doença.

A especialista defende que “sendo ou não derivada de outras doenças é importante que seja considerada doença crónica porque em termos de direitos abriria um maior leque de opções a todos os níveis”, referindo-se a “melhor qualidade de vida, melhor atendimento”.

Acrescenta, no entanto, que os hipertensos pulmonares têm acesso a uma rede de centros de referência de excelência com ótimos profissionais. Existem seis no país e estão localizados em Lisboa (3), Coimbra (1) e Porto (2).

A concentração destes espaços em apenas três zonas do país, implica que os doentes de outras regiões sejam acompanhados pela medicina interna dos locais onde residem, e apenas se deslocam aos centros em caso de necessidade de medicação específica.

“Estão diagnosticados cinco casos na Madeira, sendo que apenas duas vêm ao continente fazer este acompanhamento”, revela

E se “há 20 anos o prognóstico de sobrevida desta doença era, em média, de cinco anos, o que era bastante mau”, atualmente, e apesar das dificuldades que ainda enfrentam os doentes com hipertensão pulmonar, o cenário é bastante mais animador com um aumento substancial de sobrevida.