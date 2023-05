Centros hospitalares Lisboa Central e Norte garantem urgência metropolitana de Gastro e Urologia

Nas restantes instituições da Área Metropolitana de Lisboa (AML), deverá ser aplicada a solução discutida com a comissão executiva criada pelo Ministério da Saúde para rever a organização das urgências em Lisboa e Porto e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), "sendo que será alvo de monitorização contínua pela DE-SNS, com o objetivo da maioria dos doentes poder ser observado e tratado em proximidade".

Na Urologia, o polo que não estiver ativo no horário noturno mantém-se contudo de prevenção, em apoio aos doentes internados e aos que se encontrem na urgência externa do respetivo hospital, até às 20h00, sob responsabilidade desta especialidade.

Indica ainda que, na Gastrenterologia, os hospitais com maior responsabilidade assistencial, pela dimensão dos respetivos serviços e das áreas geográficas e populacionais abrangidas - nomeadamente o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca e o Hospital Garcia da Orta - devem reforçar a organização e capacidade interna para responderem à generalidade das situações urgentes, "evitando a transferência de doentes" para o polo central que estiver em funcionamento.

Na Urologia a DE-SNS dá a mesma indicação de reforço de organização e capacidade interna para evitar transferir doentes, apontando nomeadamente o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.

Segundo a direção executiva, na Gastrenterologia, a equipa de enfermagem "deverá ser específica e dedicada ao apoio do centro de endoscopia" e os procedimentos urgentes de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) - exame de parte do sistema digestivo - deverão ser assegurados pelo polo ativo da urgência metropolitana, "como forma de garantir uma resposta institucional em tempo útil".

A equipa clínica tipo recomendada tanto na Gastrenterologia como na Urologia deverá ser constituída por um especialista e um interno da especialidade em causa.

Na informação hoje divulgada, a direção executiva do SNS lembra igualmente que o trabalho em rede, além de constituir "um mecanismo eficaz de gestão de risco", "promove a uniformidade de critérios clínicos no acesso e nas intervenções em saúde, com evidente benefício para os utentes".

"O conceito de Urgência Metropolitana visa garantir a existência permanente de uma rede de segurança local e regional em apoio ao doente urgente/emergente mais grave, de forma articulada entre as diversas unidades de saúde responsáveis pela manutenção da capacidade assistencial na área geográfica e junto das populações em causa", justifica.

Recorda ainda que, no caso da Gastrenterologia e da Urologia, já existem, em funcionamento regular, urgência concentradas na Área Metropolitana do Porto. Na Urologia este sistema avançou este ano igualmente na Região do Minho, com o apoio de profissionais de várias instituições.