TAP. Miguel Frasquilho ouvido na comissão de inquérito

O antigo presidente do Conselho de Administração da TAP Miguel Frasquilho vai ser ouvido esta quinta-feira na comissão de inquérito à companhia aérea, onde esteve entre 2017 e 2021, tendo sido substituído por Manuel Beja.

Economista de formação, Miguel Frasquilho foi também deputado na Assembleia da República, pelo PSD, e secretário de Estado do Tesouro e Finanças entre 2002 e 2003, e assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da TAP, em junho de 2017, por nomeação do Estado, detentor de 50% do capital.

Apesar de a comissão de inquérito ter sido constituída na sequência da indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis, tem como objeto avaliar as decisões da tutela política da gestão da TAP e, portanto, é expectável que os deputados questionem Miguel Frasquilho sobre o negócio com a fabricante de aviões Airbus, entre outros temas.