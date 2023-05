Fim das greves à vista. Maquinistas e CP chegam a acordo

A CP - Comboios de Portugal anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Sindicato Nacional dos Maquinistas (SMAQ), colocando um ponto final no ciclo de greves destes trabalhadores.

Em comunicado, a empresa indica que o acordo foi atingido "com a colaboração do Ministério das Infraestruturas, que mediou as conversas entre as partes envolvidas".

"O acordo estabelecido é fruto de um esforço conjunto entre a administração da CP e o SMAQ, demonstrando a vontade de ambas as partes em resolver o conflito laboral e assegurar a continuidade dos serviços prestados aos passageiros. A CP agradece ao SMAQ pela disponibilidade e empenho nas negociações, que permitiram chegar a um entendimento satisfatório para ambas as partes e em prol dos interesses dos trabalhadores e da empresa", lê-se na nota de imprensa.

A CP garante estar "comprometida com o bem-estar dos trabalhadores e a qualidade dos serviços prestados".

"Com a celebração deste acordo, a CP reforça o seu compromisso com os trabalhadores e a população portuguesa, contribuindo para a estabilidade e a melhoria contínua do setor ferroviário em Portugal", conclui o comunicado.