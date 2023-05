Prémio Vinha Douro distingue boas práticas nas intervenções na região duriense

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) está a promover a primeira edição do Prémio Vinha Douro “com o objetivo de homenagear os vitivinicultores durienses e de promover boas práticas agrícolas e ambientais nas vinhas do Douro”.

A distinção será atribuída com uma periodicidade bienal e surge no âmbito dos 20 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, na Lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva.

O período de candidaturas decorre até 30 de julho e os vencedores do novo prémio serão anunciados a 14 de dezembro, dia em que o Douro celebra 22 anos de classificação como Património Mundial da UNESCO.

De acordo com a informação disponibilizada, o prémio contempla duas categorias distintas: as intervenções em parcelas integradas em explorações até 2,5 hectares; e as intervenções em parcelas integradas em explorações com área superior a 2,5 hectares.

Podem concorrer os proprietários das parcelas intervencionadas ou a cooperativa ou associação representante do proprietário.

“O prémio tem como objetivo distinguir e promover as boas práticas nas intervenções em vinhas, elegendo o equilíbrio e a harmonia entre as soluções técnicas de inovação e modernização dos sistemas de cultivo e as medidas de preservação e salvaguarda de materiais e práticas tradicionais”, explicita a CCDR-N.

Vinha Douro é uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), através da Missão Douro, em parceria com as Direções Regionais de Cultura e de Agricultura e Pescas do Norte, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, a Associação de Viticultores do Douro e Associação dos Viticultores Profissionais do Douro.